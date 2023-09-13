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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف.. نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

 

أعرب الكثير من الأشخاص عن استيائهم من ظهور رائحة كريهة خلال انتشار العاصفة الترابية دانيال.

 

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف 2023، حيث أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

 

يعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية للجسم، ولكن في السنوات الأخيرة قل تواجده في الأطباق المصرية وغالبا ما يتم تناوله عند الإفطار بالفول فقط.

 

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

 

تصيب ديدان البطن الصغار والبالغين بسبب بعض العادات السيئة والخاطئة في الحياة اليومية، مثل شرب وتناول الماء والطعام الملوث، أو عن طريق قضم الأظافر بالفم.

 

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

 

تشكل اضرار القهوة للحامل مشاكل صحية خطيرة لذا قد تحتاج الحامل إلى التخلي عن الكافيين أثناء فترة الحمل.

 

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

 

شاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على أنستجرام صورة جديدة لها مع زوجها خلال إحدى المناسبات الرسمية، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وعصرية للغاية.

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