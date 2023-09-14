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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عربية تسجل إصابات بالكوليرا.. وخطة سريعة لمواجهة الوباء

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت قناة الغدير العراقية بأن محافظة ديالى أعلنت عن إطلاق خطة وقائية شاملة لفحص المياه في محطات الإسالة ، يأتي ذلك بعد تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.

وبدوره؛ ذكر مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح له الخميس أن الخطة تشمل فحص مياه محطات الإسالة والآبار ومعامل إنتاج المياه (RO) وتجهيز محطات ماء الشرب ومحطات الآبار وعموم مصادر المياه بالحبوب المعقمة من اجل تطويق مرض الكوليرا.

وكشف العزاوي عن تشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي وأخرى برئاسة صحة ديالى لمواجهة ومنع تفشي الكوليرا مع إطلاق حملة توعوية صحية في القرى والأرياف حفاظا على سلامة المواطنين.

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