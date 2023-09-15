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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطة لإخلاء المدارس وقت الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، تعليمات عاجلة لجميع المدارس بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض الدول في الأيام الأخيرة.

وقررت خلال العام الدراسي الجديد، إعداد خطة إخلاء لمواجهة الأحداث والظروف المناخية المتغيرة والكوارث الطبيعية، وضرورة الاستعداد لمواجهة أي تحديات .

وشددت مديرية التربية والتعليم على المدارس، بضرورة التوعية للطلاب بشكل دائم على وسائل الأمن والسلامة وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء وخاصة عند هطول الأمطار

كما تم التشديد على جميع المدارس ، بضرورة التواصل مع الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس وتكثيف تواجد الدوريات الراكبة أمام المدارس. 


موعد بدء العام الدراسي الجديد 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات. 

وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:
- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما. 

التربية والتعليم التعليم المدارس الكوارث الطبيعية العام الدراسي الجديد

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