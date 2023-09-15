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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 140 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

اسبيرانزا A516 موديل 2007

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

وبلغت قراءة العداد في اسبيرانزا A516  موديل 2007 حوالي 160 ألف كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

سيات ابيزا موديل 1994

سيات ابيزا موديل 1994

حصلت السيارة سيات ابيزا موديل 1994 على محرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2017

لادا جرانتا موديل 2017

تتوفر السيارة لادا جرانتا موديل 2017 بفئتين، جاءت الفئة الأولى بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة تبلغ الى 88 حصان، وعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 سرعات.

وتأتي الفئة الثانية بمحرك سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 105 حصان، وعدد الصبابات 16 ، بينما يبلغ عدد الأسطوانات 4، ونظام جر أمامي، وناقل حركة أتوماتيك يتألف 4 سرعات.

يبدأ سعر لادا جرانتا موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 138 ألف جنيه

هيونداي النترا موديل 1994

هيونداي النترا موديل 1994

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 1994 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 102 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.

يبدأ سعر السيارة هيونداي النترا موديل 1994  في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

فورد مونديو سيات لادا جرانتا هيونداى النترا اسبيرانزا A516

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