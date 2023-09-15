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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن شراكة تعاونية استراتيجية مع زامبيا وكمبوديا.. تفاصيل

رئيس الصين
رئيس الصين

أعلن زعيما الصين وزامبيا رفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة، اليوم الجمعة، حيث يقيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم علاقات أعمق مع الجنوب العالمي.


ووفقا لوسائل إعلام صينية، كما التقى الرئيس الصيني شي جين بينج برئيس الوزراء الكمبودي الجديد، هون مانيه، في وقت سابق من نفس اليوم، ومع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الأسبوع.


ويتحدث ثلاثة قادة من أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عن دور الصين المتنامي في تلك الأجزاء من العالم. فقد قامت البنوك الحكومية الصينية بتمويل الطرق ومشاريع البنية التحتية الأخرى، وبنت الشركات الصينية المصانع والمناجم والفنادق والكازينوهات.


وفازت الصين بدعم دبلوماسي من العديد من دول جنوب العالم بشأن المناقشات والتصويتات المثيرة للجدل في الأمم المتحدة ومن كمبوديا في نزاعات الصين الإقليمية مع دول جنوب شرق آسيا الأخرى في بحر الصين الجنوبي.


لقد اتخذ تواصلها مع الجنوب العالمي أهمية جيوسياسية أكبر حيث تسعى الصين إلى حلفاء للتراجع عن الضغط المتزايد من الولايات المتحدة وشركائها على جبهات متعددة.


وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية الصينية CCTV على الإنترنت أن شي والرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، أعلنا عن ترقية الشراكة في اجتماع في قاعة الشعب الكبرى، وهو مبنى ضخم على جانب واحد من ساحة تيانانمين في بكين.


وجاء ذلك بعد يومين من إعلان الصين أنها رفعت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا إلى شراكة شاملة - وهو وضع منحته الصين لمجموعة فقط من البلدان - بعد اجتماع شي ومادورو.


فقد أثقلت قروض التنمية من الصين وغيرها بعض البلدان، بما في ذلك زامبيا، بمستويات ديون لا يمكن تحملها، مما أثار أزمات ديون تعيق التنمية الاقتصادية. فإن أكثر من 40٪ من ديون كمبوديا الخارجية البالغة 10 مليارات دولار مستحقة للمؤسسات الصينية.


وجعل هون مانيه الصين أول زيارة أجنبية رسمية له بعد أن خلف والده، هون سين، الذي حكم كمبوديا لمدة 40 عاما.


كما أظهرت الولايات المتحدة رفضا لتحركات هون سين غير الديمقراطية وهي غير مرتاحة لتوسيع منشأة بحرية كمبودية بمساعدة صينية. بينما ينفى هون سين باستمرار أن كمبوديا منحت الصين الحق في إنشاء قاعدتها العسكرية الخاصة في قاعدة ريم البحرية.


وبعد اجتماعاته في بكين، يخطط هون مانيه للانضمام إلى قادة جنوب شرق آسيا الآخرين في نهاية هذا الأسبوع في جنوب الصين في المعرض العشرين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والصين، الذي يعزز التعاون في التجارة والاستثمار والسياحة.

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