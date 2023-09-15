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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تايوان.. الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين للتسليح

صدى البلد

فرضت الصين، اليوم الجمعة، عقوبات على شركة "نورثروب جرومان" وشركة أخرى تابعة لـ"لوكهيد مارتن" الأمريكيتين، لدورهما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بكين إن "شركة لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان التي أعلنت في 24 أغسطس".

ولفتت إلى أن نورثروب جرومان شاركت في مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان عدة مرات.

كانت الولايات المتحدة وافقت، في أغسطس الماضي، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات F-16 بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى إلى تايوان.

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