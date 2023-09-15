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500 جنيه تراجعا في أسعار الذهب قبل الإعلان عن قرار حكومي هام

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدي البلد تغطية خاصة عن أخر مستجدات أسعار الذهب واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، و٥٠٠ جنيه انخفاضا في سعر الذهب.  

شاهد الفيديو:

 

 حيث سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي  الأهلي المصري ومصر وسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 


وعالمياً سجل الذهب  مستويات متدنية مقارنة بما سجله قبل عدة أيام, حيث سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية، تراجعا ملحوظا  إلى 1,909.62 دولار بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,922.99 دولار أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

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رنا عبدالرحمن شاهد الفيديو

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