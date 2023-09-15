ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

يُعد الشمر أحد أهم النباتات المستخدمة في مختلف العلاجات للعديد من الأمراض؛ بسبب فوائده الصحية والمتنوعة، وسيتم ذكر أهم فوائد الشمر المغلي عبر السطور التالية، وفقا لموقع “هيلثي”.

يُعد نبات الشمر (Foeniculum vulgare) من النباتات العشبية المعمرة التي تُصنف تحت العائلة النباتية الخيمية (Apiaceae)، وتتم زراعته عادةً من أجل استخدامه كعشبٍ أو كنكهةٍ على بعض أنواع الطعام في المطبخ، وفيما يلي نتعرف على فوائد الشمر المغلي على الصحة:

أهم فوائد الشمر المغلي

يساعد في التقليل والتخفيف من الآلام التي من الممكن أن تشعر بها النساء اللواتي يعانين من عسر الطمث، وذلك من خلال مساهمته في منع الرحم من الانقباض.

قد يساعد مستخلص الشمر في التقليل من الآلام بشكل عام، إذّ إنه قد يكون له تأثير شبيه بمفعول وعمل الأسبرين.

قد يكون له تأثير مضاد للتشنج، لذلك يعد علاجًا فعالًا لمتلازمة القولون العصبي وعادةً ما يتم استخدامه للرضع من أجل الحد من المغص الذي قد يعانون منه.

قد يساعد في التخفيف من انتفاخ البطن، وتحفيز التبول، وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وتحسين البصر.

يسهم في تنظيم الشهية، وتحفيز إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات، والتقليل من الغازات، والحد من التوتر، وزيادة التمثيل الغذائي، وإزالة السموم من الجسم.

يمكن استخدام الشمر المغلي مع العلاجات العشبية الأخرى للتخفيف من الآثار الجانبية للمنتجات العشبية المستخدمة كملينات ولعلاج بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

القيمة الغذائية للشمر

تحتوي حبوب الشمر على العديد من العناصر الغذائية المهمة، ويوضح الجدول الآتي أهم العناصر الغذائية الموجودة في كل 100 جرام من حبوب الشمر:

الماء: 8.81 مليلتر

الطاقة: 345 سعرة حرارية

البروتين: 15.8 جرام

الدهون: 14.87 جرام

الكربوهيدرات: 52.29 جرام

الألياف الغذائية: 39.8 جرام

الكالسيوم: 1196 مليجرام

الحديد: 18.54 مليجرام

المغنسيوم: 385 مليجرام

الفسفور: 487 مليجرام

البوتاسيوم: 1694 مليجرام

الصوديوم: 88 مليجرام

المنجنيز: 6.53 مليجرام

أضرار ومحاذير الشمر المغلي

بالرغم من فوائد الشمر المغلي المتنوعة؛ إلا أنه قد يسبب بعض الأضرار الآتية:

1. غير آمن للرضع

يوجد بعض الجدل حول ما إذا كان الشمر المغلي من الممكن أن يصلح استخدامه في علاج المغص عند الرضع، وذلك بسبب احتواء الشمر المغلي على مادة كيميائية تُعرف باسم الإستراجول (Estragole) التي من الممكن أن يكون غير آمن استخدامها للأطفال الرضع أو حتى لأيّ فرد آخر.

2. الحساسية

في حالات نادرة يمكن أن يسبب الشمر المغلي الحساسية.

ومن الجدير بالعلم، أن نبات الشمر يصنف من نفس العائلة التي ينتمي إليها نبات الجزر، لذلك يجب على الأفراد الذين لديهم تحسس من الجزر أن يبتعدوا عن استخدام الشمر، بالإضافة إلى بعض النباتات الأخرى التي تصنف أيضًا من هذه العائلة، مثل: الكرفس.

3. التفاعل مع الأدوية

ليس لمغلي الشمر أي تفاعلات دوائية خطيرة معروفة، لكنه قد يثبط تأثيرات حبوب منع الحمل بسبب خصائصه الشبيهة بالإستروجين.

كما ثبت أن الشمر يثبط عملية التمثيل الغذائي لبعض الأدوية، مثل: الأسيتامينوفين، والسيبروفلوكساسين (Ciprofloxacin)، وفلوروكينولون (Fluoroquinolone)، لذا يُفضل تجنبه أثناء تناول هذه الأدوية.

وأما بالنسبة إلى الأفراد الذين يستخدمون بعض أنواع مميعات الدم، أو الذين يعانون من من اضطراب النزيف فيجب عليهم توخي الحذر من استخدام وشرب الشمر المغلي.

4. غير آمن للحامل

يجب على المرأة الحامل الحد والامتناع عن شرب الشمر المغلي؛ وذلك لأنه من الممكن أن يساهم في زيادة جميع الهرمونات عند المرأة الحامل، وقد يسبب الإجهاض.

5. حروق الشمس

قد يؤدي تناول مغلي الشمر إلى زيادة حساسيتك للشمس، مما قد يسبب الإصابة بحروق الشمس.