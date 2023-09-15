ممثلة سورية تفقد ابن أختها وأسرته في فيضانات درنة

أعلنت الممثلة السورية مها المصري عن فقدان ابن أختها وزوجته وأولاده في درنة مطالبة من يتعرف عليهم بالتواصل وطمأنتهم بحسب ماذكرت صحيفة الساعة24 الليبية.

يشار إلى أن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبد الجليل، قد أعلن أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.

وأضاف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، أن عدد المفقودين جراء فيضانات في درنة بلغ 4227.

وفي وقت سابق، قالت اليونيسيف في ليبيا،، إن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات العاصفة دانيال في شرق ليبيا.

وأوضحت اليونيسف، أنها تحتاج 6.5 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم للأطفال ومساعدة الأسر بالمناطق المنكوبة بشرق ليبيا.