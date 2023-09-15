فلسطين.. إطلاق بالونات حارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة

أفاد مراسل قناة المملكة الأردنية؛ بأن شبانا فلسطينيين أطلقوت بالونات حارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة للمرة الأولى منذ أشهر.

ويشار إلى أن جماعات الاستيطان وجماعات الهيكل المتطرفة، قد دعت اليهود- في وقت سابق- لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، خلال فترة الأعياد لدى اليهود.

تأتي هذه الأعياد اليهودية بالتزامن مع ازدياد وتيرة تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك وطمس الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة ومحاربة التعليم الفلسطيني في القدس وارتفاع اعداد المقتحمين اليهود للمسجد الأقصى المبارك.

ويبدأ موسم الأعياد اليهودية مساء اليوم الجمعة بما يسمى “عيد رأس السنة العبرية” وتصل ذروتها نهاية شهر الجاري بعيد “السوكوت” (المظلة أو العُرش) ثم عيد “بهجة التوراة” ، حيث يؤدي مئات الآلاف من المتدينين اليهود خلال الأعياد صلوات تهويدية في القدس المحتلة وخاصة عند حائط البراق.

