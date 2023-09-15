مصطفى بكري: التاريخ سيحكم لصالح الرئيس السيسي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، أن معدلات النمو، كانت ناجحة للغاية قبل انتشار فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التى سببت أزمات اقتصادية لكل دول العالم.

وأكد مصطفى بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،ضرورة تحويل من يتلاعب بالأسعار إلى المحاكمة العسكرية العاجلة.

التاريخ سيحكم

وأضاف مصطفى بكرى، ان التاريخ سيحكم لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعاته التنموية التي شملت كافة أرجاء الجمهورية.

وأكد مصطفى بكرى أن مشروعات التنمية التي نفذها الرئيس السيسي نهضة حقيقة للمواطن، لافتا إلى إن الدولة تدفع ثمن ما فعله الإخوان في كافة المؤسسات عقب 2011.