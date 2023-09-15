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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما وغرامة نصف مليون جنيه لـ تشكيل عصابي أجنبي

المستشار عبد الباسط
المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيلًا عصابيًا بالاتجار في المواد المخدرة المتنوعة بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين مازن محمد عياش، محمد أحمد مهبوب، وشقيقه عبد المحسن يحملون جنسيات أجنبية بحيازة وإحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنهم قاموا بتأليف تشكيلا عصابيا يتزعمه المتهم الأول ويعاونه المتهمين الثاني والثالث بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر العميد إيهاب مصطفى عبد الحليم رئيس قسم منطقة القاهرة الكبرى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين.


وأضافت التحقيقات أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل مفتشي مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مكان تواجد المتهمين فأبصروا المتهم الأول ينزل من السيارة المأذون لهم بضبطها وتفتيشها وحاملا على كتفه الأيسر حقيبة رمادية اللون وتم ضبطه والسيطرة على ما يحوزه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي أبيض اللون بداخله كمية كبيرة من مخدر الايس وعثر على ميزان حساس وأثناء ذلك نزل المتهم الثاني من داخل مصعد العقار حاملا على كتفه حقيبة جلدية.


تم ضبطه وبتفتيش الحقيبة التي يحملها عثر بها على كمية من مخدر الآيس وميزان حساس وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد قائد السيارة على حقيبة بداخلها على 170 كبسولة و4 زجاجات لعقار ريفوتيل وكيس به 10 طرب حشيش وكيس به 345 ألف جنيه وبضبط المتهم الثالث وبتفتيش حقيبته وجد بداخلها كمية من مخدر الايس ومبلغ مالي 650 ألف جنيه وبتفتيش سيارته وجد به كمية من مخدر الايس وبتفتيش التابلوه عثر على 20 عملية ذهبية وانسيال ذهبي.


وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا للقوة الأمنية بإحرازها بقصد الاتجار واستعمال السيارتين المضبوطتبن في نقل وترويج المواد المخدرة والميزانين في إعداد وتهيئة المواد المخدرة وأن المبالغ المالية والعملات الذهبية من متحصلات تجارتهم في المواد المخدرة ، وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن عينة البول والدم الخاصة بالمتهمين الأول والثالث تحوي نواتج الحشيش والامفيتامين والميثامقيتامين أمام المتهم الثاني فعينة الدم والبول أثبتت تعاطيه جوهر الحشيش المخدر.

القاهرة المواد المخدرة السجن المشدد المحكمة النيابة العامة مواد مخدرة

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