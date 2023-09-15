حسام موافي لفتاة تفتقد حنية والدها: أوعي تقولي لأبوكي أنت غلطان.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن عمله لا يقتصر على الكشف الطبي وتشخيص الحالات، بل في الكثير من الأحيان يحل العديد من المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يريدون الحصول على رأيه.



ووردت رسالة إلى حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، جاء نصها كالتالي: «أنا فتاة أريد أنا احصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، ولكن والدي وأخوتي يعاملوني بقسوة وافتقد حنيته، وهذا الأمر يسبب لي أزمة».

خوف الأب والأم على الأبناء

وقال حسام موافي: منذ 40 عاما في عملي المهني والشخصي لم أوقع الخطأ على الأب أو الأم، لأن هدفهما في النهاية مصلحة أبنائهما، ولكن غيرة الأخوات واردة وهذا الأمر حصل ما سيدنا يوسف وأخوته.

حسام موافي يوجه نصيحة لطالبة

ووجه حسام موافي نصيحة إلى الفتاة بعدم خسارة والدها، معقبًا: «الله تنازل عن حقه للوالدين، كما أن يوم القيامة يفر الأشخاص من حولك إلا الأب والأم»، مشيرًا إلى أن مهما حصل لا يمكن أن نقول للأب أنت مخطئ.