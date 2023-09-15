عائلة مغربية تقاضي قناة فرنسية لهذا السبب

أبرزت صحيفة هسبريس المغربية اتخاذ عائلة مغربية إجراءات قضائية ضد قناة فرنسية استغلت صوراً قديمة لأطفالها، وقامت بعرضها خلال بث مباشر لحفل خصصته لجمع التبرعات الخيرية لصالح المتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي.

وأدرجت القناة الفرنسية خلال الحفل صوراً قديمة تعود لأطفال مغاربة ينحدرون من واحة أمقضي بإقليم كلميم، تم التقاطها سنة 2008 ولا علاقة لها بفاجعة الحوز، مضيفة أن هؤلاء الأطفال أصبحوا كباراً الآن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة المغربية قوله : سواء كان خطأ مهنيا أو فعلا متعمدا، فقد دفع العائلة المعنية إلى العزم على سلك الإجراءات القانونية عن طريق توكيل محام بالمحكمة الفرنسية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة كي لا يتكرر هذا الأمر مستقبلاً، ويتم استعمال تلك الصور في غير سياقها.

وكانت قناة “إم 6” الفرنسية نظمت يوم الأربعاء المنصرم، بشراكة مع الصليب الأحمر الفرنسي، حفلاً خيرياً لفائدة الهلال الأحمر المغربي بباريس، بحضور العديد من الفنانين الفرنسيين، وذلك بهدف جمع التبرعات لدعم السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف خسائر جسيمة.

