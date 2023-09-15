عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عائلة مغربية تقاضي قناة فرنسية لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

أبرزت صحيفة هسبريس المغربية اتخاذ عائلة مغربية إجراءات قضائية ضد قناة فرنسية استغلت صوراً قديمة لأطفالها، وقامت بعرضها خلال بث مباشر لحفل خصصته لجمع التبرعات الخيرية لصالح المتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي.

وأدرجت القناة الفرنسية خلال الحفل صوراً قديمة تعود لأطفال مغاربة ينحدرون من واحة أمقضي بإقليم كلميم، تم التقاطها سنة 2008 ولا علاقة لها بفاجعة الحوز، مضيفة أن هؤلاء الأطفال أصبحوا كباراً الآن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة المغربية قوله : سواء كان خطأ مهنيا أو فعلا متعمدا، فقد دفع العائلة المعنية إلى العزم على سلك الإجراءات القانونية عن طريق توكيل محام بالمحكمة الفرنسية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة كي لا يتكرر هذا الأمر مستقبلاً، ويتم استعمال تلك الصور في غير سياقها.

وكانت قناة “إم 6” الفرنسية نظمت يوم الأربعاء المنصرم، بشراكة مع الصليب الأحمر الفرنسي، حفلاً خيرياً لفائدة الهلال الأحمر المغربي بباريس، بحضور العديد من الفنانين الفرنسيين، وذلك بهدف جمع التبرعات لدعم السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف خسائر جسيمة.
 

زلزال جديد يضرب الهلالات في المغرب

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

موضوعات متعلقة

كنائس المغرب تعلن توحيد الصلاة على منكوبي الزلزال| الأحد

أمطار رعدية قوية تضرب المغرب والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

رسميا .. فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في هذا الموعد

كريم عفيفي: فكرة فيلم مطرح مطروح جديدة.. ومحمود حميدة راجل عسل

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

اتحاد العاصمة يتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي

مدارس حكومية للبيع في تركيا.. ما القصة؟

كريم عفيفي: «بتواصل مع أي حد عامل صفحة على السوشيال باسمي»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ