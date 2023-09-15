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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب الهلالات في المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت السلطات في المغرب، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجة على مقياس رختر.

وتأتي هذه الهزة الأرضية ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش السبت الماضي، وأودى بحياة ما يقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و 5674 إصابة.

وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، قالت الداخلية المغربية إنه “في حصيلة جديدة حتى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2946 شخصا، حيث تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصاً".

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