طريقة تحميل ios 17 على هواتف آيفون

أتاحت آبل أحدث نظام تشغيل لهواتف آيفون وهو ios 17 منذ ساعات، وبات متاح لكل هواتف آيفون المجهزة لتحميل التحديث الجديد، وفى خطوات بسيطة يمكنك تحميل التحديث فى خطوات معدودة.

طريقة تحميل تحديث ios 17

اذهب إلى الإعدادات settings

اختر عام general

اضغط على تحديث النظام software update

يجب أن يكون الهاتف بطاريته مشحونة أكثر من 50% ليتم تثبيت التحديث فور تحميله

يذكر أن ستحصل إصدارات آيفون بداية من آيفون XS وصولاً لـ iphone 15، بينما الهواتف بدءاً من آيفون X و آيفون 8 و آيفون 8 بلس، لن تحصل على التحديث.

iphone 8 plus

قائمة الهواتف التى ستحصل على التحديث

كانت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة، قد كشفت عن جيل iPhone 15 الثلاثاء الماضي في حدث كبير.

وتتضمن السلسلة 4 هواتف ذكية iPhone 15 وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، بالإضافة إلى جيل جديد من الساعات الذكية متاح الآن.