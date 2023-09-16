هانى العسال: 80% من مباني مصر مخالفة.. قانون التصالح يشمل كل العقار بشكل عام.. بناء العاصمة الإدارية استثمار للفكر

حل المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ضيفا على برنامج "حقائق واسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى للحديث عن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، كما علقت بعض المصادر الأخرى على القانون، ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات.

مفاجأة صادمة.. 80% من مباني مصر مخالفة ودون تخطيط منذ 1867.. هاني العسال يوضح | فيديو

قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل 80% من حجم البناء في مصر ، مضيفا أن 80% من حجم مباني مصر السابقة، بنيت دون ترخيص، أو دون تخطيط للأسف الشديد.



هاني العسال : بناء العاصمة الإدارية استثمار للفكر وفتح آفاق جديدة للاقتصاد

قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة على 246 ألف فدان، جاء برؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشير إلى أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تساوى 6 أضعاف مساحة محافظة القاهرة.



هاني العسال: القانون الجديد يشمل التصالح على العقار بشكل عام

تحدث المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء المحتمل مناقشة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم قائلا:" قانون التصالح فى مخالفات البناء سيشمل التصالح على العقار بشكل عام،وأن مصر دلوقت دولتين واحدة مخطط وأخرى عشوائية".



برلماني: دور الانعقاد القادم سيشهد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، سيشهد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.





غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس أمن مصر الغذائي

كشف محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.

