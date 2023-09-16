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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

أرشيفي
أرشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره اليومي عن طقس المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ محذرا  من رياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة.

وأوضح المركز، في توقعاته لطقس اليوم، السبت، أن المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها؛ ستشهد رياحاً سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة، فكانت الأحساء الأعلى من حيث التوقعات بتسجيلها 44 درجة مئوية، فيما ستكون الحرارة في الدمام وبريدة والخرج 43 درجة، بينما تصل إلى 42 درجة بالمدينة المنورة والرياض، و39 درجة في جدة، و30 درجة في أبها.

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