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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن ينفي الهزة الأرضية في مناطق عمان الشرقية

ارشيفي
ارشيفي

نفى مدير مرصد الزلازل الاردني  غسان سويدان، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هزة أرضية، ليل الجمعة، في مناطق عمان الشرقية.

وأوضح  سويدان، في بيان له أنه وبحسب تسجيلات المرصد “لا يوجد أي حدث زلزالي أو أي شيء يدعو للقلق”.

وكانت السلطات في المغرب، امس الجمعة، اعلنت عن وقوع زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجة على مقياس رختر.

وتأتي هذه الهزة الأرضية ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش السبت الماضي، وأودى بحياة ما يقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و 5674 إصابة. 

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