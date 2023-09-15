زلزال خطير يضرب ساحل منطقة شمال تشيلي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من ساحل منطقة شمال تشيلي.

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات في المغرب، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجة على مقياس رختر.

وتأتي هذه الهزة الأرضية ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش السبت الماضي، وأودى بحياة ما يقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و 5674 إصابة.