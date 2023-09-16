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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

الكوليسترول
الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية تدور في الدم، على عكس الاعتقاد الشائع، فهو ليس "سيئًا" بطبيعته. يحتاج الجسم إلى الكولسترول لبناء الخلايا وكذلك صنع الفيتامينات والهرمونات الأخرى.
هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول : البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، يعتبر HDL كوليسترولًا جيدًا لأنه يمنع تراكم اللويحات ويحمي الشرايين ويحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين، يعتبر LDL من الكوليسترول السيئ، لأنه يحمل الكوليسترول إلى الشرايين، حيث قد يتجمع في جدران الأوعية الدموية ويؤدي إلى تكوين اللويحات. 

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وفقًا لـ Penn Medicine، يعتبر الشخص معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب إذا كان إجمالي مستوى الكوليسترول لديه أعلى من 240 ملجم / ديسيلتر، ومستويات LDL أعلى من 160 ملجم / ديسيلتر، وإذا كان مستوى HDL أقل من 40 ملجم / ديسيلتر. .

مع ارتفاع نسبة الكولسترول، يمكنك تطوير الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، في نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات ويمكن أن تجعل من الصعب تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين، في بعض الأحيان، يمكن أن تنكسر هذه الرواسب وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، يمكن توريث ارتفاع نسبة الكوليسترول، ولكنه غالبًا ما يكون نتيجة لخيارات نمط الحياة غير الصحية، مثل سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة.

 

أعراض ارتفاع الكولسترول

لسوء الحظ، ارتفاع نسبة الكوليسترول ليس له أعراض تحذيرية واضحة، اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف ما إذا كنت مصابًا به بشكل صحيح. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى حالات معينة مثل مرض الشريان المحيطي (PAD) الذي يمكن أن يحدث عندما تتراكم الترسبات في جدران الشرايين، تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي التشنج والألم والتعب والألم في ساقيك أثناء النشاط أو التمرين وعدم الراحة في ساقيك وقدميك.

هل يمكن أن يعاني الشخص من انخفاض نسبة الكولسترول أيضًا؟​

وفقًا للبوابات الصحية، فإن مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 120 ملجم/ديسيلتر أو مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 50 ملجم/ديسيلتر يعتبر منخفضًا جدًا، يمكن أن يكون لديك انخفاض شديد في نسبة الكوليسترول بسبب اضطراب نادر ينتشر في عائلتك، وهو سوء التغذية، أو سوء الامتصاص، أو فقر الدم، أو مشاكل الغدة الدرقية، أو أمراض الكبد، أو المرض الشديد أو السرطان.

أعراض انخفاض الكولسترول​

الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة الكوليسترول لن تظهر عليهم بالضرورة أعراض، تشمل بعض الأعراض المحتملة لانخفاض نسبة الكوليسترول البراز الدهني والاكتئاب وتغيرات الرؤية والاختلالات الهرمونية وفقدان الوزن.

 

متى ترى الطبيب

إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه المرتبطة بارتفاع أو انخفاض نسبة الكوليسترول، فمن المهم مراجعة الطبيب، يمكن أن يساعد إجراء اختبارات الدم المنتظمة أيضًا في تحديد ما إذا كان مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة أم لا.

المصدر: timesofindia

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