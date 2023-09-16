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رئيس التحرير
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بعد زلزال المغرب وعاصفة ليبيا.. كوكب جديد سينتقل إليه البشر

كوكب بديل
كوكب بديل

أعلنت وكالة ناسا عن نتائج جديدة مذهلة توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حيث يشير الاكتشاف إلى وجود مركبات كربونية في غلاف جوي لكوكب K2-18b.

وبحسب الموقع الرسمي لوكالة ناسا، يقع هذا الكوكب خارج مجموعتنا الشمسية على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض.

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ما هو كوكب K2-18b؟

يُعتبر كوكب K2-18b واحدًا من الكواكب الصخرية التي تشبه الأرض، حيث يبلغ حجمه حوالي 8.6 مرة كتلة الأرض. 

ومن خلال تحليل البيانات المرسلة من جيمس ويب، تم رصد وجود مركبات كربونية، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، في غلافه الجوي.

هذا الاكتشاف يعزز الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن كوكب K2-18b قد يكون من نوع "Hycean"، وهي الكواكب التي تتمتع بغلاف جوي غني بالهيدروجين وتحتوي على سطح مغطى بمحيط مائي.

تصنف هذه الكواكب على أنها مرشحة مثيرة للاهتمام لإيجاد أدلة على وجود حياة خارج الأرض، خاصةً مع وفرة الميثان وثاني أكسيد الكربون ونقص الأمونيا في الغلاف الجوي، ما يدعم الفرضية بوجود محيط مائي تحت الغلاف الجوي الغني بالهيدروجين على هذا الكوكب.

وقد أشار أحد علماء الفلك في وكالة ناسا إلى أهمية هذه النتائج في تعزيز الأبحاث حول الكواكب الأخرى التي يمكن أن تكون صالحة للسكن والبحث عن حياة خارج الأرض. 

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية استكشاف الكواكب الأخرى والتوصل إلى فهم أعمق للظروف التي تسمح بوجود الحياة في الكواكب البعيدة.

الهيدروجين أكسيد الكربون الغلاف الجوي الكواكب الصخرية الكربون

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