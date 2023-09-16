القبض على 134 مواطنا ومقيما في السعودية بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التحقيق مع (340) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال شهر صفر.



كما قامت الهيئة بحسب بيان لها نقلته صحيفة عكاظ؛ (3452) جولة رقابية، والتحقيق مع ( وإيقاف (134) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وأشارت الي انه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

كما حثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني، البريد الإلكتروني، الفاكس، وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.