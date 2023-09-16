الحرائق تضرب الجزائر والرياح القوية السبب ولا خسائر حتى الآن

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اشتعال النيران غابة المكان المسمى مهوي بلدية تيشي و كذا حريق غابة المكان المسمى عش الباز بلدية بجاية حريق غابة قرية إيغداسن بلدية أيت شافع.



كما كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية بحسب صحيفة سبق الجزائرية ، إنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال دعم من ولايات برج بوعريريج، البويرة وسطيف.

في حين، طمأن المتحدث بأنه “لم يتم إلى حد الساعة تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية”.

واوعز مدير الحماية المدنية ببجاية أسباب نشوب النيران إلى “الرياح القوية التي شهدتها المنطقة”.

وأشار إلى أنه تم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر”.

كما أكد أن الجهود متواصلة رفقة وحدات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.