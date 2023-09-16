رقم مخيف.. المعهد الوطني للجيوفيزياء يكشف عدد الهزات الأرضية في المغرب

كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عدد الهزات الأرضية التي ضربت المملكة منذ بداية الزلزال وحتي الان، مشيرا الي ان العدد بلغ ألف هزة ارتدادية شهدتها المنطقة.

وأوضح المعهد المغربي في بيان له أن الزلزال الأخير رفع من علو جبال الأطلس، علماً أن الزلازل عموماً هي التي كونت تلك السلاسل الجبلية بحسب صحيفة هسبريس المغربية .

كما أشار إلى أنه "على مدى ملايين السنين خلقت الزلازل هذه الارتفاعات الشاهقة.

وتابع المعهد: فيما سجل أمس الجمعة الضغط الأفقي 2,5 مليلمتر في السنة، ولأول مرة سجلنا ارتفاعا في هذه القمم”، ونبه المعهد الي أن 99 بالمائة من الهزات الألف كانت غير محسوسة، فيما 1 بالمائة منها فقط شعر بها البعض، مضيفا أن عشر هزات فقط هي التي كانت محسوسة.