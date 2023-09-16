شاهد.. رأي إبراهيم عبد الجواد في أداء إمام عاشور مع الأهلي

علق الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على هزيمة الأهلي كأس السوبر الإفريقي، واداء لاعبي الفريق.

وكتب عبر منصة اكس تويتر سابقاً: "‏إمام عاشور لم يظهر بأفضل مستوي له .. لكن بالتأكيد كان من افضل لاعبي الاهلي في اللقاء خاصة في الشوط الاول .. لسه عنده مساحات تطور كبيرة مع تكتيك مارسيل كولر”.

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

وتوج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.