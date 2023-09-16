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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موديست يقترب بقوة من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة المصري

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل تتعلق بصفقة الأهلي الجديد موديست، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "موديست يقترب بقوة من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة المصري في الدوري وكولر ينوي الاعتماد عليه". 

وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مواجهات نارية لكبار الأندية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويصطدم النادي الأهلي بنظيره فريق المصري البورسعيدي فى إطار منافسات الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما يواجه نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي بنظيره فريق بيراميدز فى الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

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