سامسونج W24 وW24 Flip.. إصدارات فاخرة قابلة للطي بسعر خيالي

في كل عام، تطلق سامسونج سلسلة خاصة من الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين لدعم القضايا الخيرية، وفي هذا العام، عقدت شراكة مع شركة China Telecom لإطلاق هاتفي Samsung W24 وW24 Flip كأحدث هواتفها القابلة للطي في الدولة الصينية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد هاتف سامسونج W24 Flip وW24 Fold، إصدارات فاخرة وحصرية من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 وFlip 5 تباع في الصين، لذا فإنهما يشتركان أيضا في ورقة المواصفات.

مواصفات Samsung W24 وSamsung W24 Flip

ومن حيث التصميم، يتميز طراز Samsung W24 بإطار ذهبي متطور ونظام ألوان رمادي، بينما يتميز W24 Flip بمزيج من الألوان الأسود والأبيض مع تصميم إطار ذهبي أيضا.

ويتميز كلا الطرازين بإطارات من الألومنيوم المدرع وشاشات زجاجية UTG لمزيد من المتانة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعار الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز يقول "قلب من أجل العالم".

Samsung W24

وزودت سامسونج هاتف Samsung W24 القابل للطي بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة وشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، وكلاهما بمستويات سطوع قصوى تبلغ 1750 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، وتوفر الشاشة الداخلية 2176×1812 بكسل، والشاشة الخارجية 2316×904 بكسل. يشتمل تصميمه القوي على مفصلات Seiko مغلقة للغاية.

ويتميز هاتف Samsung W24، بإعداد الكاميرا خاص به بعدسة أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل، وعدسة خلفية عريضة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ويدعم الجهاز تقريب بصري 3x وتقريب رقمي 30x.

ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

وبالنسبة لمواصفات Samsung W24 Flip، فهو يتميز بشاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة مع ذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة في المتر المربع، ومعدلات تحديث عالية متكيفة تتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز، ودقة تبلغ 2640 × 1080 بكسل، إلى جاتب شاشة خارجية مدمجة بقياس 3.4 بوصة مع ذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، وبدقة 720 × 748 بكسل.

Samsung W24 Flip

وتتضمن إعدادات الكاميرا بالهاتف، عدسة أمامية بدقة 10 ميجابكسل وإعداد كاميرا خلفية بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع، تدعم التقريب الرقمي حتى 10x، ويحزم Samsung W24 Flip، بطارية بسعة 3700 مللي أمبير والشحن السلكي بقدرة 25 وات.

السعر

يبلغ سعر هاتف Samsung W24 المزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت في الصين حوالي 2198 دولار (أي ما يعادل 67 ألف و900 جنيه مصري)، من ناحية أخرى، سيكلف جهاز Samsung W24 Flip المزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت 1374 دولار (أي ما يعادل 42 ألف و500 جنيه مصري).