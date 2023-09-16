أثار غضب المصريين.. ماذا قصدَ المجبري من الاحتفال على طريقة محمد صلاح؟

أثار احتفال حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس، حالة من الجدل والغضب لدى المصريين، حيث قام اللاعب بتقليد احتفال "اليوجا" الخاص بنجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح.

جاء احتفال المجبري بعد إحراز منتخب تونس الهدف الثالث في مرمى الفراعنة في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على إستاد القاهرة.. فما سبب هذا الاحتفال؟

يذكر أن منتخب تونس قد فاز على مصر، في مباراة ودية، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية دولية ضمن استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج مطلع العام المقبل.

أهداف مباراة مصر وتونس

تقدم منتخب تونس بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من المباراة عن طريق عيسى العيدوني، ليعزز بعدها نسور قرطاج تقدمهم بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، والذي أحرزه حمدي فتحي لاعب وسط مصر بالخطأ في مرماه.

وتمكن عمر كمال عبد الواحد من تقليص الفارق بتسجيل هدف مصر الأول في الدقيقة 35، فيما أحرز حمزة رفيعة الهدف الثالث لتونس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

احتفال تونس المثير للجدل

شارك نجم ليفربول محمد صلاح في مباراة مصر وتونس، واضطر إلى مشاهدة المجبري وزملائه وهم يقلدون احتفاله المميز في نهاية اللقاء.

جاء الاحتفال بعدما سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث لمنتخب تونس، حيث ذهب المجبري وزملائه إلى الراية الركنية واحتفلوا بطريقة اليوجا الشهيرة لـ محمد صلاح.

وتسبب الأمر في إثارة غضب الجماهير المصرية خاصة وأن حنبعل يلعب في صفوف مانشستر يونايتد، وهناك عداوة بينهم وبين ليفربول.

لماذا احتفل المجبري على طريقة صلاح؟

كشف إلياس العاشوري لاعب منتخب تونس، سبب احتفال صديقه، قائلا إن حنبعل المجبري لم يكن يقصد السخرية من محمد صلاح.

ونفى إلياس العاشوري، لاعب تونس صاحب الـ20 عامًا، الأمر حيث أكد في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "عليك أن تعلم أن المجبري لم يكن هو من بدأ الأمر".

وأضاف: "كان حمزة رفيعة هو من سجل الهدف، واحتفل بتلك الطريقة، ولكن لأن المجبري احتفل بنفس الطريقة، يعتقد الناس أنه فعل ذلك لأنه يلعب مع مانشستر يونايتد ولديه شيء خاص ضد محمد صلاح لهذا السبب، ولكن الأمر لم يكن كذلك".

وواصل: "الأمر ليس كذلك تمامًا، لأن رفيعة هو من فعل ذلك في البداية، وهو يلعب في الدوري الإيطالي مع ليتشي".

واختتم: "المجبري لا يهتم بـ ليفربول، لا أعتقد أن الأمر كان مقصودًا بشكل خاص ضد محمد صلاح، ربما تكون وسائل الإعلام هي من تحرك الأمر، أحيانًا يريدون شيئًا للكتابة عنه، لذلك ربما استغلوا الأمر".