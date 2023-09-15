بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

أكد التونسي حنبعل المجبري، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، احترامه الكامل للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول.



وقلد حنبعل المجبري احتفال محمد صلاح الشهير "يويجا" عقب تسجيل منتخب تونس الهدف الثالث فى مرمى منتخب مصر، بطريقة وصفتها بعضها الصحف الإنجليزية بالاستفزازية.



ونشر حنبعل المجبري مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك يتضمن بعد اللقطات من ظهوره أمام منتخب مصر.



وكتب أحد متابعي اللاعب التونسي :" من أكبر المعجبين بمحمد صلاح"، ليرد اللاعب التونسي:" ملهمنا جميعا".



وخسر منتخب مصر أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب الدفاع الجوي.



يذكر أن مصر وتونس ضمنا التواجد في بطولة أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام القادم.