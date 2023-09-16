نقيب المحامين ومحافظ الشرقية يشاركان في احتفالية تكريم المتفوقين

شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراة، بنقابة محامي جنوب الشرقية، والتي عقدت بالنقابة الفرعية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعدها رحب عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، بالحضور، موجهًا شكره إلى النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على تشريفه وحضوره الاحتفالية.

وفي كلمته قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنني أتشرف بالحضور وسط القامات من المحامين، وعلى رأسهم نقيب المحامين عبدالحليم علام، للمشاركة في احتفالية المتفوقين من أبناء المحامين، موجهًا شكره وتقديره لنقيب المحامين.

ومن جانبه عبر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده على أرض محافظة الشرقية، لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين والزملاءَ حملة الماجستير والدكتوراه.



وأشاد عبدالحليم علام، بجهود محافظ الشرقية في استجابته الدائمة لمطالب المحامين، وبالإنجازات التي تمت في عهده بالمحافظة.

وقام عبدالحليم علام، بتسليم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، درع نقابة المحامين، نظرًا لمجهوداته في خدمة المحامين.

وعلى هامش الاحتفالية أهدى عادل عفيفي، نقيب محامي جنوب الشرقية، درع النقابة الفرعية لـ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

وشارك في الاحتفالية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وأحمد عبدالعاطي، نائب محافظ الشرقية، وممثل من رجال الدين الإسلامي، وممثل من رجال الدين المسيحي، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة.