برلمانى: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم المواطن

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري هي مسانده قوية من الدولة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتعد تاريخيه ودعم مباشر للمواطن المصري .



أضاف الجبلي في بيان صحفي اليوم أن تلك القرارات تصب في صالح المواطن بما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بجهود المواطن وانحيازه له وتقديره والحرص علي توفير حياة كريمة له.



أوضح الجبلي، أن حديث الرئيس كان يحمل الأمل نحو انفراجه قريبة علي المستوي الاقتصادي وخاصة محافظات الصعيد التي شهدت نهضة حضارية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الجبلي، أنها مجموعة من القرارات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وحزمة جديدة من القرارات الهامة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، مؤكداً أنها توجه للفئات المستحقة.

وأشار إلى أن تلك القرارات جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلى أن القرارات شملت الدعم للمواطن بشكل مباشر .

وأوضح أن قرارات الرئيس نحو إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 إنتصار للمواطن .

أوضح أن القرارات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ولفت إلى أن القرارات شملت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وشمل رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .