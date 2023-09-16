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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أشخاص ممنوعون من تناول هذا الطعام .. يسبب مضاعفات خطيرة

فئات ممنوعة من تناول
فئات ممنوعة من تناول الفول

الكثير من الأشخاص يحرص على تناول الفول على مائدة الإفطار بصفة مستمرة وعلى الرغم لما يحتوي عليه من بروتينات هامة للجسم وصحته ولذلك فهو أساسي ورئيسي في وجبة الإفطار ،إلا أن فئات ممنوعة من تناول الفول حسب موقع Food nd

 

فئات ممنوعة من تناول الفول:

 

مرضى أنيميا الفول:

يجب على المريض الذي يعاني أنيميا الفول، من تجنب استهلاك البقوليات، لأنها تُزيد أعراض الأنيميا لديهم مما قد يعرضهم لمشاكل خطيرة جدا لذلك يجب الابتعاد عن تناول الفول.

 

مرضى القولون العصبي:

يؤثر تناول الفول على القولون وتسبب اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ ،كما يجب على مريض القولون العصبي، الابتعاد عن استهلاك الفول، وذلك تجنبا لتفاقم الأعراض ،مرضى القولون العصبي.


حساسية الفول:

هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا لنوبات الحساسية الشديدة. بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بحساسية الفول ، قد يؤدي تناول أقل الكميات من الفول إلى حدوث أضرار خطيرة يمكن أن تهدد الحياة .

 

مرضى الكلى

تناول الفول مما يزيد من خطورة تكون مركب "الأكريلاميد" السام والتى تؤثر على كفاءة الجهاز الهضمي والكبد ،بسبب احتوائها على نسبة عالية من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم، مما تؤثر بالسلب على صحة الكلى.

الفول الافطار البروتينات الجسم البوتاسيوم الكبد الكلى الجهاز الهضمي

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