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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عميل بالمخابرات الأمريكية: الناتو سيرسل قوات لأوكرانيا بسبب هزيمة جيشها أمام الروس

الناتو
الناتو

قال العميل السابق بوكالة المخابرات المركزية، راي ماكغفرن، على قناة Judging Freedom على اليوتيوب، إن حلف شمال الأطلسي قد يرسل قوات إلى أوكرانيا؛ بسبب سلسلة من الإخفاقات لقواتها المسلحة أمام روسيا.

وأضاف "أوكرانيا تعاني من هزيمة خطيرة. والسؤال هو ما إذا كان الناتو سيقرر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل الهزيمة الكاملة لكييف".

وبحسب الخبير، فإن واشنطن تعتقد أن هذا السيناريو ممكن. وهناك طريقة أخرى للتعويض عن فشل القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الخبير، وهي تزويدها بصواريخ ATACMS القادرة على الضرب على مسافة 300 كيلومتر.


وتشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. 

ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج.

ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الأوكرانية المخابرات الأمريكية المخابرات المركزية

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