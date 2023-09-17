عنتيل هوليوود.. القصة الكاملة لفضائح نجم الكوميديا راسل براند مع سيدات

اتُهم الممثل الكوميدي راسل براند والاعتداءات الجسدية والإساءة العاطفية خلال سبع سنوات في ذروة شهرته.

اتهمت أربع نساء بارتكاب اعتداءات جسدية بين عامي 2006 و2013، عندما كان مقدم برامج في راديو بي بي سي 2 والقناة الرابعة ثم ممثلا في أفلام هوليوود، ووجه آخرون مجموعة من الاتهامات حول سلوك براند المسيء والمنتهك.

ونفى براند هذه المزاعم وقال إن علاقاته كلها كانت بالتراضي، و تأتي هذه النتائج من تحقيق مشترك أجرته صحيفة صنداي تايمز وذا تايمز والقناة الرابعة ديسباتش.

تزعم إحدى النساء أن براند اعتدى عليها في منزله بلوس أنجلوس، حيث عولجت في مركز أزمات الاعتداءات الجسدية في نفس اليوم، وفقا للسجلات الطبية.

وتزعم امرأة ثانية أن براند اعتدى عليها عندما كان عمره 31 عامًا وكان عمرها 16 عامًا ولا تزال في المدرسة.

وقالت إنه أشار إليها بكلمة "الطفلة" خلال علاقة مسيئة عاطفياً ومسيطرة استمرت لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأضافت الضحية الثانية ، إنها حاولت دفعه بعيدًا وقالت إنها اضطرت إلى لكمه في بطنه لإجباره على التوقف.

تزعم امرأة ثالثة أنه اعتدى عليها جسدياً أثناء عملها معه في لوس أنجلوس، وأنه هدد باتخاذ إجراءات قانونية إذا أخبرت أي شخص آخر بادعاءها.

ووصفت الرابعة تعرضها لاعتداء جنسي من قبل براند وإساءة معاملتها جسديًا وعاطفيًا.

وقال الجميع إنهم شعروا بالاستعداد للتحدث فقط بعد أن اتصل بهم الصحفيون، حيث اوضح العديد منهم إنهم شعروا بأنهم مجبرون على القيام بذلك نظراً لشهرة براند الجديدة كمؤثر على الصحة عبر الإنترنت، مع ملايين المتابعين على موقع يوتيوب والمواقع الأخرى.

تمكن براند، البالغ من العمر الآن 48 عامًا، من الحفاظ على شهرته على مدار العقدين الماضيين من خلال إعادة اختراعه - أولاً كممثل كوميدي معروف بالفجور، قبل أن يصبح مقدم برامج في القناة الرابعة في أوقات الذروة، ونجمًا لراديو بي بي سي، وممثلًا في هوليوود.

في الآونة الأخيرة، أصبح خبيرًا في مجال الصحة ومؤثرًا مناهضًا للمؤسسة وله ملايين المتابعين عبر الإنترنت.

وطوال حياته المهنية، اعترف براند خلال برامجه بإدمانه للعلاقات الحميمية، وكثيرًا ما كان يمزح علنًا حول سلوكه وحياته الجنسية.

ومنحت التايمز وصنداي تايمز براند ثمانية أيام للرد على الادعاءات التفصيلية، بما في ذلك المعلومات التي تمكنه من تذكر الحوادث المزعومة.

وقال محامو براند في البداية إنهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بتقديم أي رد على الادعاءات لأننا طرحنا "سلسلة كبيرة من الأسئلة" واخترنا عمدا إخفاء أسماء النساء.

وعندما أتيحت له فرصة أخرى للرد، بث براند بيانًا على قناته على موقع يوتيوب قال فيه: "وسط هذه السلسلة من الهجمات، هناك بعض الادعاءات الخطيرة للغاية التي أدحضها تمامًا".

وقال إن علاقاته كانت دائما بالتراضي، واتهم وسائل الإعلام الرئيسية بشن هجوم منسق، وقال إن هناك شهودًا تتناقض أدلتهم بشكل مباشر مع الروايات.