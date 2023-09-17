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محافظات

لكل أسم حكاية.. لماذا سميت سدس الأمراء بهذا الأسم؟

صدى البلد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته اليوم، عددًا من المشروعات داخل قرية سدس الأمراء مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل المحافظة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

صدي البلد تسلط الضوء علي قرية سدس الامراء للتعرف عليها عن قرب ولماذا سميت بهذا الاسم؟


قرية "سدس الأمراء" هي تابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، وتعود تسميتها إلى عام 93 هجرية، عقب فتح عمرو بن العاص مصر وطرد الرومان منها بعد احتلال دام ألف عام
وكانت تسمي قديما باسم قرية سدس  ثم سميت بعد ذلك باسم  "سدس الامراء" وذلك لوجود ألوية عسكرية بها حينذاك يقودها أمراء بينهم "أحمد بن شديد بن سمى الغطفانى"، الذى ينتمى إلى عائلة أخوال عمرو بن العاص، لمطاردة الرومان فى صعيد مصر، وأطلق "بن شديد" شائعة بأن المنطقة التى يعسكر بها الجيش الإسلامي " بها لواء واحد بقيادته ووصلت المعلومة الحربية عن طريق الجواسيس إلى جيش الرومان الذى يعسكر فى منطقة يطلق عليها حاليا "قرية العساكرة ".

 ونجحت الخدعة الاستراتيجية وهاجم الرومان جيش المسلمين وفوجئوا بوجود الأمراء الستة بألويتهم ودارت معركة حامية الوطيس بقرية "سدس"، فى الرابع عشر من شعبان عام 93 هجريا، وهزم الرومان وولوا الأدبار، وتبعهم خمسة أمراء بألويتهم لمطاردتهم فى الصعيد، تاركين الأمير أحمد بن شبيب بلوائه حماية للمنطقة التى أطلق عليها "٦/١ الامراء " أى واحد من ستة أمراء حاربوا الرومان وهزموهم، وعاش الأمير لسنوات بالقرية بنى خلالها مسجدا يحمل اسمه وعند رحيله دفن بجوار المسجد وبنى على قبره ضريحا يزوره المريدون وتقيم الطرق الصوفية احتفالا سنويا له .

وفي عهد الريس الراحل جمال عبد الناصر تم انشاء مزرعة لمركز البحوث الزراعية عام 1962 على مساحة 279 فدانا كنواة بحثية إرشادية لخدمة أغراض البحث والإرشاد الزراعي، والتي تعتبر ضمن أكبر 4 محطات بحثية للمحاصيل الحقلية التابعة لمركز البحوث الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط ، ويعمل بها أكثر من 225 ما بين باحث وأخصائي وفني هندسي وزراعي وإداريين وعمال وسائقين.

وظلت القرية مهملة    حتي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي  حتي حوَّلت مبادرة «حياة كريمة» قرى مركزيِّ «ببا» و«ناصر» في بني سويف إلى قرى نموذجية، تتوافر بها مختلف الخدمات.

وشهدت قرية سدس الأمراء إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل على مساحة ٥٦٠ مترًا، يتكون من ٣ طوابق "دور أرضى وأول وثان علوي"، ويشتمل على مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، ووحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري.

ويأتي هذا المجمع ضمن ٦ مجمعات تم إنشاؤها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة فى بنى سويف، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع فى دائرة المجلس القروي وتوابعه.

الأمراء الرئيس عبدالفتاح السيسي بني سويف سدس الأمراء

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