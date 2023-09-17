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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج عن انتقاد تصريحاته بشأن داليا شوقي: غلطة مونتاج

محمد فراج
محمد فراج

علق الفنان محمد فراج على الجدل المثار حول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو من لقاء تليفزيوني له يصف المنتقدين لأسرته وخاصة شقيقة زوجته داليا شوقي بأنهم “قابضين”. 

 

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ونشر محمد فراج توضيحا عبر حسابه على تطبيق انستجرام لحقيقة الأمر قائلا:" فوجئت بعدد كبير من أصدقائي بيقولولى "مزعل الجمهور ليه يا فراج"، بصراحة استغربت من السؤال، أنا بقالي أكتر من 15 سنة ممثل عمر ما حصل إن اتقال لي جملة زي دي .. القصة بإختصار، أنا كنت في العرض الخاص لفيلمي، واتسألت من برنامج محترم عن ردي على اشاعة انفصالي عن بسنت وإنتقاد أداء داليا شوقي، ورغم إن لا الوقت ولا المكان يستحملوا الكلام ده لأننا بنحتفل بالفيلم لكن احتراماً للإعلام بشكل عام جاوبت. بس زي ما كلكم عارفين ان صيغة السؤال بتتحذف في المونتاج والخبر اللى بينتشر هو الإجابة فقط لا غير".

 

واستطرد محمد فراج قائلا:" السؤال كان : إيه ردي على حملات الإهانة والتجريح فأنا قلت إن ده ماينفعش ناخده بجدية لكن مكنتش بتكلم على الجمهور بشكل عام إطلاقًا . أنا متأكد أن جمهوري اللي بنى اسم محمد فراج فاهم معنى كلامي كويس وعارف ان فيه فرق بين الرأى ( حتى لو كان سلبى ) و بين الشتيمة .. فيه فرق بين وجهة النظر و بين الإهانة و التجريح ..و متأكد كمان ان جمهورى عارف إني مستحيل أحجر على رأيه، وياريت دايما الحكم على أي موقف أو رأي يكون بنظرة شاملة مش من خلال سطرين متاخدين من مانشيت على فيس بوك أو من فيديو اتعمل له مونتاج، معلش طولت عليكم بس يمكن اللي حصل ده كان فرصة لتأكيد إمتناني الدائم بأراء الجمهور واني بستفيد من النقد والملاحظات زي ما ببقى سعيد بالإشادات. بحبكم وشكرا لدعمكم ليا من بداية مشوارى".

 

 

تصدر الفنان محمد فراج، إيرادات السينما، بفيلمه الجديد فوي فوي فوي، حيث حقق إيرادا بلغ مليون و100 ألف جنيه مصري. 

 

وواصل فيلم فوي فوي فوي لـ محمد فراج، صدارة شباك التذاكر، وارتفعت إجمالي إيراداته لتصل إلى نحو 2 مليون و400 ألف، منذ طرحه يوم الأربعاء 13 سبتمبر. 

محمد فراج الفنان محمد فراج داليا شوقي بوستر فيلم فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى

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