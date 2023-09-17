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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد العاطي العبيدي

أرشيفية
أرشيفية

توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق، عبد العاطي بن ابراهيم العبيدي، السبت، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وأعلنت عائلة العبيدي في بيان وفاته بأزمة قلبية.

ولد عبد العاطي بن ابراهيم العبيدي في منطقة الجبل الأخضر الليبية عام 1939، وانخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر 1969.

شغل عدة مناصب خلال فترة حكم معمر القذافي، حتى فبراير 2011، من بينها رئاسة الوزراء ووزارة العمل وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأميركا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. كما تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس وسفير ليبيا في إيطاليا، وفق وسائل إعلام ليبية.

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في 6 أبريل 2011 عيّن وزيراً للخارجية خلفاً لموسى كوسا الذي انشق عن نظام القذافي أثناء ثورة 17 فبراير وغادر إلى بريطانيا.

غير أنه بعد سقوط نظام القذافي سنة 2011، اعتقل العبيدي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً ببراءته عام 2015.

 

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