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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 150 شابا بسيناء على تنمية المهارات الحياتية

تدريب الشباب على
تدريب الشباب على تنمية المهارات الحياتية بسيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، إدارة تمكين الشباب ، برنامج  مشواري، لتنمية المهارات الحياتية للشباب ، بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة ،وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، للشباب ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

150 متدربا:


وتم تنفيذ  التدريب بمركز شباب ضاحية السلام، للمرحلة العمرية من 14 سنوات حتى 25 عاما، بمشاركة 150 متدربا من الشباب فى الفترة من 15سبتمبر حتى 18 من الشهر الجارى.

 

وأكد  إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، وتنمية  مهارات التفكير الايجابي،و الأساليب التحفيزية، والتقبل، وحب التعلم، والمشاركة الإيجابية.

واشار إلى دعم وزارة الشباب والرياضة،  لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء والشباب من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة .

نفذ التدريب محمد ابو الليل، مدرب مشوارى، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب،و جيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.

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