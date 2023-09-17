مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 30 ألف سائح على متن 149 رحلة

تواصل القرى والمنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر استقبال السياح خلال الموسم السياحي الصيفي الجاري، حيث تستقبل يوميًا العديد من رحلات الطيران من مختلف العواصم الأوروبية.

وأظهرت جداول وصول مطاري مرسى علم والغردقة الدوليين وصول قرابة 30 ألف سائح على متن 149 رحلة طيران في يوم واحد، وذلك خلال ساعات اليوم، الأحد.

وأوضح عصام علي، الخبير السياحي، أن هناك تنوعًا كبيرًا في الجنسيات التي تصل إلى مرسى علم والغردقة، حيث تستقبل المنتجعات بهذه المنطقة قرابة 11 جنسية متنوعة.

وأضاف علي أن قطاع السياحة شهد خلال هذا العام تحقيق أرقام قوية في نسب الإشغال السياحي، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حجوزات كاملة العدد في فنادق مدينة الغردقة.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، الأحد، حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات على متن 23 رحلة طيران دولية.

هذا يأتي ضمن إجمالي 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تم استقبالها في مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري.

تُطبق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين منذ وصولهم إلى المطار حتى وصولهم إلى فنادقهم.

