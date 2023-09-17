الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني لإعداد قانون لحماية الأطفال من التجنيد

تعقد إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة "، وذلك يومي 2023/9/18-17 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت د. مها بخيت - الوزير المفوض مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب المتضمن عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية لدراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية وسوف يتم في هذا الاجتماع استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك لعرض نتائج على الدورة القادمة لمجلس وزراء العرب.