زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

زلزال المغرب فتح باب التساؤل حول ظاهرة البرق الزلزالي (الضوء الأزرق) التي حيّرت العلماء، وظهرت قبل زلزال المغرب لتطرح العديد من الأسئلة حول توقعات حدوث الزلازل والتنبؤ بها، وحدث خلال هذا العام حتى الآن زلزالين كبيرين تسببا في الكثير من الأضرار، وخلف وراءهم آلاف الضحايا.

ظواهر البرق الزلزالي ودوران الحيوانات

وتساءل الكثيرون عن إمكانية واحتمالية التنبؤ بتوقع الزلازل وعزز ذلك التساؤل كثرة التوقعات التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، وعن هل هناك أي إشارات تحدث في السماء من ظهور كواكب أو اختفائها أو ضوء أزرق، ينبئ بالزلزال قبل حدوثه.

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