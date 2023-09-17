ضياء حلمي: لم ينحاز أي مسئول بتاريخ مصر إلى الفقراء قدر السيسي

أكد ضياء حلمي الفقي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الرئيس السيسي، تحدث عن أرقام المستفيدين من القرارات التي أصدرها.

وقال ضياء حلمي الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إنه لم ينحاز في تاريخ مصر أي مسئول إلى الفقراء والبسطاء قدر الرئيس السيسي، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة، حسنت من حياة المواطن.

الدعم الكبير له

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، الحكومات في أغلب دول العالم، تتنصل من الأعباء الإجتماعية ودعم الفقراء، ولكن الدولة المصرية تساند الطبقات الفقيرة، وتعمل على تقديم الدعم الكبير له.