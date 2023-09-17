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موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإعلان التفاصيل الكاملة حول  موعد زيادة المعاشات و قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات خلال الساعات القليلة القادمة وذلك  تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.

 

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وينتظر أصحاب المعاشات وأسرهم ، موعد الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد صرفها وعن قيمة القبض بعد تطبيق الزيادة الجديدة التى وجه بها أمس رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

 

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها.

 

وأضاف المصدر لـ صدى البلد: فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، حيث أن  الزيادة ٦٠٠ جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ومن أبرز القرارات التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

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