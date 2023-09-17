بـ 4400 جنيه..هاتف جديد من Vivo يكتسح الأسواق

أطلقت vivo هاتفًا جديدًا من سلسلة Y يُسمى Vivo Y17s في سنغافورة. إنه هاتف للمبتدئين يتميز بشاشة بتصميم النوتش في المقدمة ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف. كما أنه مزود بمعالج من شركة ميديا تيك وبطارية كبيرة. فيما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر Y17s.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y17s

يتميز Vivo Y17s بشاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة توفر دقة HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل ، ومعدل تحديث 60 هرتز ، ونطاق ألوان NTSC 83 في المائة ، و 840 شمعة من السطوع ، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة.



وعلى الجهة الأمامية ، تم تجهيز Y17s بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وتتميز لوحته الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.



ويتميز Vivo Y17s بمعالج شركة ميدياتيك نوع Helio G85 مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4x و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية نوعeMMC 5.1. لمزيد من التخزين ، تم تجهيز الجهاز بفتحة بطاقة microSD مخصصة. يعمل الهاتف على نظام Android 13 بطبقة من FunTouch OS 13.

ويحتوي Y17s على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. تعد البطارية الكبيرة بتشغيل فيديو يوتيوب لمدة 19.67 ساعة.

يوفر الجهاز ميزات أخرى ، مثل شريحة SIM مزدوجة ، و Wi-Fi ثنائي النطاق ، و Bluetooth 5.0 ، و GPS ، و منفذ USB-C ، و مقبس صوت 3.5 مم ، و هيكل حاصل على تصنيف IP54.

سعر Vivo Y17s

وصل Vivo Y17s إلى سنغافورة بسعر 146 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري)، و يأتي في لونين ، مثل الأرجواني اللامع والأخضر . من المتوقع أن يتم إطلاق Y17s في أسواق آسيوية أخرى في الأيام المقبلة.