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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عشرات المسيرات الروسية والقضاء على مئات الجنود

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 28 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بجانب صواريخ وقنابل أمريكية، مشيرة إلى أنه تم القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني.

ووفقا لروسيا اليوم، قالت وزارة الدفاع، في بيان لها اليوم الأحد، إنه "على محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 3 هجمات أوكرانية وقضت على 180 جنديا".

وتابعت: "على محو زابورويجيا كبدت القوات الروسية العدو 140 عسكريا".

أما على محور كراسني ليمانسك "صدت القوات الروسية هجومين وتم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا".

وأضافت الوزارة الروسية، في بيانها، أنه "في جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات أوكرانية وكبدت العدو 170 عسكريا أوكرانيا. وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا قضت القوات الروسية على 50 جنديا ودمرت مدفعين ومحطتي رادار أمريكية AN/TPQ-50 وغيرها من الأسلحة والمدافع".


وعلى محور خيرسون، فقد أشارت الوزارة إلى أنه قد تم القضاء على 20 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركز تحكم بالمسيرات في منطقة قرية دنيبروفسكويه.


واختتمت الوزارة البيان بالقول إنه "اعترضت الدفاعات الروسية قنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM وصاروخ HARM مضادا للرادار وصواريخ HIMARS أمريكية وتدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابورويجيا وخيرسون"

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