تنسيق جامعة الأزهر 2023.. الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة بنين

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 72130 طالبا.

الحد الأدنى للقبول ب كلية اللغات والترجمة أدبي بنين

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام الحد الأدنى 543.00 النسبة المئوية % 86.19.

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام الحد الأدنى 518.00 النسبة المئوية % 82.22.

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام الحد الأدنى 517.00 النسبة المئوية % 82.06.

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام الحد الأدنى 515.0 النسبة المئوية % 81.75.

وقائع مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وانطلقت، فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر، للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأزهر الشريف.

وأعلنت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023، والذي ينتظره طلاب الثانوية الأزهرية، في هذه الآونة، منتظرين قبولهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، سواء من طلاب القسم العلمي أو القسم الأدبي.

وتتيح الجامعة، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023؛ بعد إعلان النتيجة مباشرة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على الرابط ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

وأعلنت جامعة الأزهر، نسب القبول بكليات الجامعة، والحد الأدنى للقبول علمي وأدبي بنين وبنات، ويمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من هنا