عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة بنين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 72130 طالبا.

الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة أدبي بنين 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام الحد الأدنى 543.00 النسبة المئوية % 86.19. 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام الحد الأدنى 518.00 النسبة المئوية % 82.22.

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام  الحد الأدنى 517.00 النسبة المئوية % 82.06.

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام الحد الأدنى 515.0 النسبة المئوية % 81.75.

وقائع مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وانطلقت، فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر، للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأزهر الشريف.

وأعلنت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023، والذي ينتظره طلاب الثانوية الأزهرية، في هذه الآونة، منتظرين قبولهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، سواء من طلاب القسم العلمي أو القسم الأدبي.

وتتيح الجامعة، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023؛ بعد إعلان النتيجة مباشرة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على الرابط ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

وأعلنت جامعة الأزهر، نسب القبول بكليات الجامعة، والحد الأدنى للقبول علمي وأدبي بنين وبنات، ويمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من هنا

كلية اللغات والترجمة أدبي بنين تنسيق كلية اللغات والترجمة بنين جامعة الأزهر 2023 تنسيق لغات وترجمة بنين الأزهر 2023 تنسيق لغات وترجمة الأزهر 2023 نتيجة تنسيق جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر تنسيق جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

ترشيحاتنا

قادرة أن تكون محافظات إنتاجية.. جميل عفيفي: الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية|فيديو

لرعاية النابغين .. إنشاء مدرسة العباقرة لتضم أوائل “STEM”

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

نهاية الماركسية.. تعرف على أبرز أعمال شوقي جلال الفكرية ومترجماته

اعتراف أمريكي مقلق بشأن اندلاع حرب شاملة ضد روسيا

عقدة الأب.. نجمات عانين من قسوة والدهن| أنغام وإلهام شاهين الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ