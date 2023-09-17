تنسيق جامعة الأزهر 2023.. الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة بنات أدبي

أعلن الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠.

الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة أدبي بنات

قسم اللغة اللمانية انتظــام الحد الأدني 583.00 النسبة المئوية % 92.54

شعبة اللغات الأوربية ترجمة فورية (فرنسي) انتظــام الحد الأدنى 575.00 النسبة المئوية % 91.27

قسم اللغة الاسبانية انتظــام الحد الادنى 573.00 النسبة المئوية % 90.95

بنات تفهنا الاشراف دقهلية اللغه النجليزيه ترجمه فوريه انتظــام الحد الادنى 568.00 النسبة المئوية % 90.16

شعبة اللغات الاوربية ترجمة فورية (انجليزي) انتظــام الحد الادنى 567.00 النسبة المئوية % 90.00

شعبة الترجمة الفورية (انجليزى فقط) انتظــام الحد الادنى 559.00 النسبة المئوية % 88.73

اللغة التركية انتظــام الحد الادنى 558.00 النسبة المئوية % 88.57

اللغة الاوردية انتظــام الحد الادنى 527.00 النسبة المئوية % 83.65

اللغة العبرية وادابها انتظــام الحد الادنى 508.00 النسبة المئوية % 80.63

اللغة الفارسية وادابها انتظــام الحد الادنى 489.00 النسبة المئوية % 77.62

وقائع مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وانطلقت، فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر، للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وذلك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأزهر الشريف.

وأعلنت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023، والذي ينتظره طلاب الثانوية الأزهرية، على أحر من الجمر، في هذه الآونة، منتظرين قبولهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، سواء من طلاب القسم العلمي أو القسم الأدبي.

وتتيح الجامعة، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023؛ بعد إعلان النتيجة مباشرة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على الرابط ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

وأعلنت جامعة الأزهر، نسب القبول بكليات الجامعة، والحد الأدنى للقبول علمي وأدبي بنين وبنات، ويمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من هنا

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