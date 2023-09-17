الكوميديان راسل براند ينفى مزاعم الاعتداء على 5 فتيات| القصة الكاملة

تورط الممثل والكوميديان البريطاني راسل براند في تهم ومزاعم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإساءة العاطفية لخمس فتيات في تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز.

نشر التحقيق في فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة أمس السبت، يظهر فيه أن 5 نساء منهن 4 بهوية مجهولة، وطلبن عدم الكشف عن شخصياتهم، وافقن على مشاركة قصصهن عن الادعاءات الجنسية ضد راسل براند.

الممثل الكوميدي الشهير الذي شارك في بطولة عدد من أفلام هوليوود، اتهم بالاعتداء الجنسي على 4 نساء ما بين عامي 2006 و2013.

راسل براند الذي يبلغ من العمر 48 عاما، وكان متزوجا من قبل من المغنية الشهيرة كاتي بيري ما بين عامي 2010 و2012، متهم بأنه اعتدى على فتاة كان عمرها 16 عاما بعد دخولهما في علاقة مسيئة عاطفية وجنسيا.

وقالت الفتاة إن راسل براند كان يعاملها على أنها طفلة، وأجبرها على القيام بممارسات منحرفة، وقراءة روايات له خلال فترة تواجدهما معا.

فيما أفادت ضحية مزعومة أخرى، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الممثل الكوميدي في منزله في لوس أنجلوس عام 2012، وأخرى تقول إنها كانت تعمل معه واعتدى عليهافي منزله في هوليوود عام 2013، وهددها باتخاذ إجراءات قانونية ضدها إذا فضحت أمره.

أخفت صحيفة صنداي تايمز أسماء الضحايا المزعومين، وقالت هيلين بيرجر المساعدة الشخصية السابقة للممثل الشهير، إنها شاهدته يعرض صورا حميمية لنساء على أصدقائه من بينهم امرأة تعرفها؟

وقال الممثل الكوميدي دانييل سلوت، إنها كان على علم بأن النساء يحذرن بعضهن منه منذ سنوات.

ونفى راسل براند الذي من المقرر أن يقدم عرضا كوميديا حيا في لندن مساء السبت، هذه المزاعم بشكل استباقي في مقطع فيديو له عبر يوتيوب.

وقال براند إنه يدحض تماما هذه الهجمات الممنهجة ضد، وإن جميع العلاقات التي انخرط فيها كانت بالتراضي، وإنه دائما واضحا فيما يخص حياته الخاصة والعلنية.

واجه راسل براند عدد كبير من الجدل خلال حياته المهنية، وتواردت العديد من التقارير عن إدمانه للمخدرات وعشوائية حياته الجنسية.

وبعد سنوات من المجد الفني، وانتشار راسل براند عبر المحطات التلفزيونية الشهيرة، اختفى مؤخرا، وابتعد عن وسائل الترفية والإعلام، وأعاد تقديم نفسه على أنه خبيرا في مجال الصحة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.