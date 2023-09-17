برلماني: مصلحة المواطن الشغل الشاغل للقيادة السياسية

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: توفير حياة كريمة للمواطنين، هو الشغل الشاغل والأولوية الأولى للقيادة السياسية، مؤكدا أن كل القرارات الصادرة تصب في هذا الاتجاه، ويشعر بها ويستفيد منها عشرات الملايين من المصريين.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، استهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف اقتصادية صعبة وتضخم عالمي معلن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة التي أسعدت ملايين المصريين.

ولفت نائب مستقبل وطن، إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، علاوة على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 %.

وتابع النائب مدحت الكمار: قرارات الرئيس السيسي، تصب مباشرة في صالح المواطن المصري، وجاءت في وقتها، وبعد شهور قليلة من قرارات سابقة مشابهة.

